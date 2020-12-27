Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir üstgeçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Malkoçoğlu Mehmet Bey Üstgeçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstgeçidi kullanan Ahmed El Asad ve Muhammed El Asad isimli yabancı uyruklu 2 kardeş, üstgeçidin asansöründe mahsur kaldı. İtfaiyenin numarasını bilmeyen 2 kardeş, cama vurarak çevreden bulunanlardan yardım istemeye çalıştı. Bunun üzerine yoldan geçen bir vatandaş, asansörde mahsur kalan 2 kişiyi fark edince durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede üstgeçide ulaşan ekipler, mahsur kalan 2 kardeşi kurtarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından 2 kardeş mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Asansörden çıkan kardeşler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.