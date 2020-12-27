Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı

Bir yıl arayla şoke eden fark!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir üstgeçidin asansöründe mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Malkoçoğlu Mehmet Bey Üstgeçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstgeçidi kullanan Ahmed El Asad ve Muhammed El Asad isimli yabancı uyruklu 2 kardeş, üstgeçidin asansöründe mahsur kaldı. İtfaiyenin numarasını bilmeyen 2 kardeş, cama vurarak çevreden bulunanlardan yardım istemeye çalıştı. Bunun üzerine yoldan geçen bir vatandaş, asansörde mahsur kalan 2 kişiyi fark edince durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede üstgeçide ulaşan ekipler, mahsur kalan 2 kardeşi kurtarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından 2 kardeş mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Asansörden çıkan kardeşler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.