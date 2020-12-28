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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrikada lazer yazıcıdan çıkan yangın korkuttu

İHA

Fabrikada lazer yazıcıdan çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir fabrikada lazer yazıcının tutuşması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın sabah saatlerinde İzmit Plajyolu mevki Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içinde lazer yazıcı makinesinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçilerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın alanında güvenlik kontrolü yaptıktan sonra fabrikadan ayrıldı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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