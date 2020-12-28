Gebze'de kısıtlama günlerinde belediyenin çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu ana arter ve caddeler başta olmak üzere, mahallelerde yıkama çalışmasının yanı sıra çöp toplama, konteyner bakımonarım, süpürme hizmetlerini de sürdürüyor. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından da sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanında besleme faaliyetleri yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, veterinerliğe bağlı ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştiriyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların belirlenen program dahilinde devam edeceği bilgisini paylaştı.

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