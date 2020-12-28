Başiskele'ye hafta sonunda 120 ton asfalt kullanıldı

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Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 120 ton sıcak asfalt kullanarak yol çalışmalarını sürdürdü.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamalar sebebiyle araç trafiğinin azaldığı hafta sonunda üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, geçtiğimiz iki gün boyunca 120 ton sıcak asfalt kullanarak yol onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Başiskele genelinde çeşitli nedenlerle bozulan yollar, ekiplerin çalışmaları neticesinde onarıldı. Belediye ekipleri, vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde ilçenin birçok noktasında asfalt yama işlerini de tamamladı.

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