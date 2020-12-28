Kocaeli'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 9 kişiden 2'si tutuklandı

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Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli İzmir ve Ankara illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 muvazzaf üsteğmen ile 1 muvazzaf astsubay olmak üzere 2 kişi tutuklandı.

Aralarındaki 4 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı 7 askeri okul eski öğrencisi ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

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