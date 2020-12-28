Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin motosikletin önünü kırmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Salim Dervişoğlu Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan G. (27) 41 ABJ 540 plakalı motosikletiyle seyir halinde ilerlediği sırada, başka bir otomobil önünü kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Oğuzhan G., kazanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Oğuzhan G., ambulansla Kocaeli Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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