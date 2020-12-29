Mustafa Kandıralı anısına klarnet yarışması düzenlenecek

İzmit Belediyesi, İzmit’in değeri, klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı’nın anısını yaşatmak için klarnet yarışması düzenleyecek.

İzmit Belediyesi, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman usta sanatçı Mustafa Kandıralı anısına klarnet yarışması organize ediyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan şartname ile uluslararası jüri heyeti huzurunda yapılacak olan Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması’nın detayları kamuoyuna ilan edilecek. İzmit Belediyesi, uluslararası alanda yapılacak olan yarışma ile Mustafa Kandıralı’nın aziz hatırasını yaşatırken İzmit’i uluslararası sanat hareketlerinin çekim merkezlerinden biri haline getirecek. Son derece verimli bir sanatçı potansiyeli olan İzmit’in tanınırlığı ve bilinirliği açısından çok önemli olan bu yarışma, aynı zamanda sanatçımız rahmetli Mustafa Kandıralı’nın aziz anısına ithaf edilecek.

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