Kocaeli´de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN

2020-12-29 11:47:50



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