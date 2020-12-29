Kocaeli'de pandemi kurallarına uymayan bin 571 kişiye ceza uygulandı Korona virüs denetimlerde aranması olan 400 kişi yakalandı

Kocaeli’de korona virüs tedbirleri kapsamında son bir haftada yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden bin 571 kişi ve 364 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Kocaeli’de Covid19 salgını ile mücadele kapsamında alınan kararların uygulanmasına yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda son bir haftada yapılan denetimlerde mesafe kuralını ihlal eden 155, maske kuralını ihlal eden 786 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 630 kişi ile karantina ihlali yapan 65 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. İş yerleri ve araçların da denetlendiği uygulamalarda yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranması olan 400 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.