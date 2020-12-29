Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kocaeli´nin Körfez ilçesinde, berberi ve esnafı bıçaklayıp kaçan A.B. (19) polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. A.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-12-29 15:07:14
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