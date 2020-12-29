7 tabanca ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

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KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 7 ruhsatsız tabanca ile yakalanan ve gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 7 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait mermiler ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-12-29 20:12:13



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