Tabancasını temizlerken annesini bacaklarından vurdu

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Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Zafer T. (26) mutfakta tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu annesi Ayten T.'yi (57) bacaklarından vurdu. Yaralanan Ayten T. tedavi altına alındı.

Olay saat 18.30 sıralarında Emekevler Mahallesi Hande Sokak'ta meydana geldi. Zafer T., evinin mutfağında tabancasını temizlediği sırada silah yanlışlıkla ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunlar mutfakta oturan annesi Ayten T.'nin bacaklarına isabet etti. Aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi bacaklarından yaralanan Ayten T.'ye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ayten T. tedavi altına alındı. Zafer T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2020-12-29 20:50:12



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