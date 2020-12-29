Tamir etmeye çalıştığı çekicinin altında can verdi (2)

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İzmit'te yediemin otoparkında çalışan Mustafa Haşiloğlu'nun eski çekiciyi tamir etmek isterken, hareket eden çekicinin altında kalarak ölmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Haşiloğlu'nun, aracın altına girdikten sonra yanlışlıkla kablolar aracılığıyla marşa bastığı ve hareketlenen aracın altında kaldığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-12-29 22:36:42
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