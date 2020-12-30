Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde saç tıraşını beğenmediği için kendisini tıraş eden berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan 19 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Aralık tarihinde Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.(19) isimli şahıs, iş merkezinde bulunan berberde yaptırdığı tıraşı ve çekilen fönü beğenmeyince berber Hakan K.'ya ve berber kalfası Ramazan M.'ye (21) tepki gösterdi. Berberden küfürler ederek çıkan A.B., kendisini uyaran berber kalfası Ramazan M. ve esnaf arkadaşı Oğuzhan Ç.'yi (17) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.B., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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