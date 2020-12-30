Kartepe'de evde kalanların ihtiyaçları, belediye ekipleri tarafından karşılanıyor

Kartepe Belediyesi tarafından kurulan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, 7/24 hizmet vererek sokağa çıkma kısıtlamalarında da Kartepelilerin her türlü ihtiyaçlarını gideriyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediyenin Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri maaş çekiminden, ilaç, alışveriş, evlerde bakım hizmetlerine kadar gereken bütün ihtiyaçları gideriyor.

Mart ayından bu yana Covid19 ile mücadele edildiğine değinen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Alo Evlat Sağlık Kulübümüz başta olmak üzere bütün birimlerimiz salgınla canla başla mücadele etmektedir. Hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından giderilmektedir. Kartepeli hemşehrilerimiz belirlenen salgın kurallarına uymaları ile bu süreci daha kısa sürede aşacağız. Yeter ki birlikte mücadele edelim" dedi.

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