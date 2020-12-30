Kartepe'de pazar yerlerine yılsonu düzenlemesi

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca 31 Aralık 4 Ocak tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepe genelinde kurulan pazarların günlerinde düzenleme yapıldı.

Covid19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca ülke genelinde 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması kesintisiz uygulanacak. Alınan bu karar sonrasında Kartepe Belediyesi ilçe genelinde kurulan pazarlarda düzenlemeye gitti.

Cuma günü Çepni Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde kurulan Suadiye Semt Pazarı, Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde kurulan Eşme Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kurulan Ertuğrul Gazi Mah. Semt Pazarı, Cumartesi günü kurulan Köseköy Merkez Atatürk Caddesi üzerinde kurulan Köseköy Merkez Semt Pazarı, Perşembe günü kurulacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, alınan tedbirlere hep birlikte destek olacaklarını kaydetti.

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