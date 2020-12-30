Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk, yapılandırma kanunu kapsamında oda aidat borçlarının gecikme cezasız 6 ay taksitle ödenebileceğini belirtti. Üyelerine çağrıda bulunan Öztürk, "Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar odamız Oda Sicil Birimine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir" dedi.

Yapılandırmaya ilişkin açıklama yapan Recep Öztürk, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun çerçevesinde, odamıza borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız, peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar odamız Oda Sicil Birimine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Başvurular online olarak da yapılabilir"

Yapılandırma ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Öztürk, kanunun 31 Ağustos 2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsadığını dile getirdi. Öztürk, 2020 yılı aidatının 1. taksit borçlarının da yasa kapsamında olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 2 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamız Oda Sicil Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir) Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir. Yapılandırma başvurularınızı odamıza gelerek yapabileceğiniz gibi internet adresinden üye girişi yaparak veya edevlet üzerinden TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi üzerinden online olarak da yapabilirsiniz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.