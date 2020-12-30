Şirinyalı'ya ulaşım kolaylığı için durak yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Körfez Şirinyalı Mahallesi D100 Karayolu üzerine durak yapıldı.
Vatandaşların talebi doğrultusunda Şirinyalı Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Ünlü'nün Büyükşehir Belediyesine başvurması sonrası çalışmalara başlandı. Belediye ekipleri, vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan köprünün altına durak cebi ve kapalı durak yaparak, toplu taşıma araçlarından inerek karşıya geçecek vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdı.
D100 Karayolu Körfez Şirinyalı mevkiinde üst geçit altına durak cebi yapan fen işleri ekipleri, çalışmalar kapsamında 300 metre bordür, kaldırım ve yağmur suyunu tahliye için v kanal yaptı.
Kapalı durak yapıldı
16 metreküp beton dökülen durak celbinin arkasına her hangi bir toprak kayması olmaması için vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla taş duvar örüldü. 35 ton asfalt serimi yapılan durak cebi kapalı durak montajı sonrası vatandaşların toplu taşıma araçlarından inerek üst geçitten karşıya rahatlıkla geçebilecekleri güvenli bir şekle getirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.