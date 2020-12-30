Alevlerin sardığı evde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye ekibi kurtardı



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kardeş, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, ev kullanılamaz oldu.

Yangın, saat 10.00 sıralarında, Kozluk Mahallesi Aynalıkavak Sokak´taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı daireden anne Gülşah Al, kızları Nur ve Elif´i (2) de alarak çıkmayı başardı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan kardeşler Çağatay (4) ve Zafer Can Al´ı (17) kurtararak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 2 kardeş, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken ev kullanılamaz oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-12-30 12:05:26



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