Kocaeli'de yangın dehşeti Alev alev yanan binada mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtarırken, 2 çocuk yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çıkan yangında yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmek, diğer yandan da evde mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler eve girerek mahsur kalan 5 kişiyi dışarı çıkarttı. Yangında yaralanan 17 yaşındaki Z.A. ve 4 yaşındaki Ç.A., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.A. İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne, Ç.A. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Çıkan yangın ise kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Alevin arasında kalan vatandaşların yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yangında yaralanan çocukların bir yakını ise fenalık geçirdi. Ambulansa bindirilen kadına ekipler müdahale etti. Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlar ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekipleri vatandaşlara evlerine gitmeleri ve maske takmaları konusunda defalarca uyarılarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının elektrikli sobanın devrilmesi sebebi ile çıktığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.