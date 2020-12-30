Körfez’de kıyıdan 200 kilogram atık toplandı

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, deniz kıyısından yaklaşık 200 kilogram atık toplanarak sahil temizliği yapıldı.

Türkiye genelinde deniz ve su varlıklarının temizliği için başlatılan "Sıfır Atık Mavi" projesi, Körfez’de belirli periyotlarla uygulanıyor. Körfez Belediyesi Sıfır Atık birimi, IMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocaeli Liman Başkanlığı iş birliği ile Sıfır Atık Mavi seferberliği kapsamında kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında deniz kıyısından yaklaşık 200 kilogram atık toplanarak sahil temizliği yapıldı. Plastik atıkların özellikle deniz canlılarını yok ettiğini belirten yetkililer ve gönüllü çevreciler, 'sıfır atık hareketine sen de katıl, geleceğe değer kazandır' sloganıyla vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

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