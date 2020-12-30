Alevlerin sardığı evde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye ekibi kurtardı (2)

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



4 YAŞINDAKİ ÇAĞATAY, HAYATINI KAYBETTİ

İzmit´te mahsur kaldıkları yanan evlerinden kurtarılarak hastaneye kaldırılan kardeşlerden Çağatay Al (4), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zafer Can Al'ın (17) tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-12-30 15:00:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.