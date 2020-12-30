İtfaiye araçları dar sokaktan geçemedi, ekipler yangını söndürmeye koşarak gitti



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te, 2 katlı metruk binadaki yangına müdahale için yola çıkan itfaiye ekiplerinin araçlarından bazıları, sokağın dar olması ve hatalı parklar yüzünden geçemedi. Bunun üzerine araçtan inip, koşarak, bölgeye gelen itfaiyeciler, alevleri söndürdü.

İzmit'in Erenler Mahallesi Mesut Tekke Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın üst katında, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çatıya da sıçradı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması ve hatalı parklar nedeniyle 3 itfaiye aracı, Mesut Tekke Sokak'a giremedi. Tek itfaiye aracı, olay yerine ulaşırken, yolda kalan araçlardan inen itfaiye erleri de koşarak, geldi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan yanan metruk binanın yanındaki binada yaşayan kadın, dumandan etkilenerek, fenalık geçirdi. İtfaiye ve sağlık görevlilerinin yardımıyla ambulansa götürülen kadına tedavi uygulandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-12-30 15:47:50



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