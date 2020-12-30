Cevher Dudayev Parkı ihalesine 5 teklif

Körfez Barbaros Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Cevher Dudayev Parkı için gerçekleştirilen ihaleye 5 firma katıldı.

Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nde hayata geçireceği Cevher Dudayev Parkı yapım işi için ihale gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi Toplantı Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Ersin Çöpoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 5 firma katıldı. Körfez Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak verildiği 3 milyon 492 bin lira yaklaşık maliyeti olan ihalede, en yüksek teklif 4 milyon 45 bin 439 TL olurken, en düşük teklif ise 2 milyon 555 bin 666 TL oldu.

Barbaros Mahallesi’nde, 7 dönümlük alanda hayata geçirilecek Cevher Dudayev Parkı içerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun grupları yer alacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara hemen başlanacağı belirtildi.

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