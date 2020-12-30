Misli.com 2. Lig: Kocaelispor:3 - Zonguldak Kömürspor:1

– 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, sahasında oynadığı 18. hafta maçında Zonguldak Kömürspor’u 31 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Şevket Teker xx, Tansu Doğan Yılmaz, İbrahim Ethem Potuk xx
Kocaelispor: Bayram Olgun xxx, Kemal Can Aydemir xxx (Numan Çürüksu dk. 89 ?), Batuhan Er x (Cerem Talha Dinçer dk.72 xx), Yiğitali Bayrak xx (Furkan Gedik dk. 89 ?), Murat Cem Akpınar xx (Muhammed Gönülaçar dk. 76 xx), Semih Karadeniz xxx, Gökhan Meral xxx, Taha Batuhan Yayıkcı xxx, Benhur Keser xx (Mervan Yusuf Yiğit dk. 89 ?), Ramazan Çevik xx, Mesut Özdemir xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xxx, Emre Kara xxx, Hakan Çevik xx, İlker Cihan x (Ensar Eyüp Bayır dk. 86 ?), Aykut Emre Yakut x (Neşet Can Bellikli dk. 46 x (Batuhan Yılmaz dk. 86 ?)), Hüseyin Yılmaz x, Sinan Uzun xx (Tezcan Gökmen dk. 74 x), Serbay Yağız xx, Murat Türkkan x, Berkan Akdeniz xx, İhsan Furkan Deniz x (Oktay Pop dk. 63 xx)
Goller: Yiğitali Bayrak (dk. 45), Muhammed Gönülaçar (dk. 85), Cerem Talha Dinçer (dk. 90) (Kocaelispor), Tezcan Gökmen (dk. 90) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Bayram Olgun (Kocaelispor), İhsan Furkan Deniz, Serbay Yağız, Hüseyin Yılmaz (Zonguldak Kömürspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.