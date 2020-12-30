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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket:72

İHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket:72

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İzmit Belediyespor, evinde Bellona Kayseri Basketbol’u 8472 mağlup etti.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, Seda Esen xx
İzmit Belediyespor: Gülşah Duman x 3, Kübra Erat xx 12, Egle Siksnuite xxx 20, Erica K Wheeler xxx 19, Clarisa Cristina Dos Santos xx 9, İpek Garip x, Miray Şahin x, Tuana Azra Met x, Elif Emirtekin x 4, Saadet Aysu Keskin x, İnci Güçlü x 3, Milica Jovanovic xx 14
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan xx 9, Ayşegül Günay Aladağ x 1, Kalani Chanel Brown xxx 22, Esra Ural Topuz x 2, Tyasha Pearl Desiree Harris xxx 26, Sevgi Tonguç xx 7, Zeynep Öykü Kalbisadge x, Gülse Uğur x, Mikiah Kurdijah Cheryl Harrigan x 5
Başantrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 2119 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 4134 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 6058 (İzmit Belediyespor lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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