Sahilde gürültü kavgasında işlenen cinayetin duruşmasında ilginç savunma 31 yaşındaki şahsın bıçaklanarak öldürülmesi davasında yargılanan sanık: "Ben henüz 17 yaşında bir çocuğum, alkollüydüm"

Kocaeli’de sahilde alkol alan iki gurup arasında çıkan tartışmada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayında yargılanan sanıklardan biri, "Ben henüz 17 yaşında bir çocuğum, alkollüydüm" diyerek kendini savundu.



Olay, 31 Ağustos 2019 tarihinde Başiskele ilçesi Liman Caddesi mevkiinde bulunan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar İlter (31), arkadaşı Mesut Şeker ile sahilde otururken sahilde bulunan ve alkol alan diğer 4 kişi arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Olayda şahıslardan biri bıçakla İlter’i sırt ve boyun bölgesinden 5 kez bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İlter, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın karıştığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan O.T. (24), A.T. (16), E.V. (15), T.E.(17) yakalayarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan T.E., O.T. ve A.T.’nin tutuklanırken E.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına T.E., O.T. ve A.T. SEGBİS aracılığı ile katılırken E.V. ise salonda hazır bulundu.



"Ben 17 yaşında küçük bir çocuğum"

Duruşmada mahkeme heyetinin sorusu üzerine sanıklar, olayda kullanılan bıçağın T.E.'nin üzerinde olduğunu söyledi. Duruşmada kendisini savunan T.E. ise ifadesini değiştirerek ilginç detaylar verdi. T.E. savunmasında, " Ben o bıçağı iş yerinde buldum. Cebime koydum sahibine verecektim. Ben cezaevinde bulunduğum süre boyunca bu olayı düşündüm. Vicdanım el vermiyor. Bana karşı küçümseyici sözler söyleyince kendimi kaybettim. O an her şeyi unuttum. Olay anını yine tam hatırlamıyorum ama elimi cebime koyduğumda bıçak elime geldi. Yumruk atma eyleminde bulunduğumda elimde fark etmeden bıçak vardı. Ben alkolün etkisiyle elimde bıçak olduğunu anlayamadım. Makbulün neresini vurduğumu hatırlamıyorum. Beni tutup tutmadığını hatırlamıyorum. Tahliyeyi sizin takdirine bırakıyorum. Sonuçta ben 17 yaşında küçük bir çocuğum. Alkolün etkisindeydim" dedi.



Tutukluluk devam edildi

Mahkeme heyeti O.T., T.E., ve A.T.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.