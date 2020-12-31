Adnan Menderes Üst Geçidi merdivenlerine bakım yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adnan Menderes Üst Geçidi merdivenlerine bakım yapılacak

İHA

Adnan Menderes Üst Geçidi merdivenlerine bakım yapılacak

Adnan Menderes Üst Geçidi’nde başlanan çalışmalar kapsamında güney yönündeki yürüyen merdivenler 15 gün süre ile kapalı olacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki üst geçitlerdeki merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. İlk aşamada Turgut Özal, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Çayırova Üst Geçitlerinde bulunan 16 adet yürüyen merdivenlerin vatandaşlara daha konforlu hizmet vermesi için bütün güvenlik donanımlarının ve mekanik aksamlarının yenilenmesi yapılacak.
İzmit merkezde bulunan Adnan Menderes Üst Geçidi’nde, çalışmalar kapsamında güney yönü inişçıkış yürüyen merdivenlerinin bakımı ve modernizasyonu 31 Aralık Perşembe günü başlatılacak. Çalışmalar kapsamında güney yönündeki yürüyen merdivenler 15 gün süre ile kapalı olacak. Revizyon işlemine başlanılan diğer üst geçit yürüyen merdivenlerinin ne zaman kapatılacağı ve ne zaman açılacağı ile ilgili bilgilendirme ilerideki günlerde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit Çarşısı’na başvuru yağmuru
YEREL HABERLER İzmit Çarşısı’na başvuru yağmuru
2 yaşındaki çocuk annesini balkonda mahsur bıraktı Balkonda kilitli kalan kadın için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER 2 yaşındaki çocuk annesini balkonda mahsur ...
Kocaeli TEM Otoyolu'nda kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli TEM Otoyolu'nda kamyon ve hafif ticari araç ...
Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı Duman kokusu alınca yanan araçtan son anda çıktılar Alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç ...
D-100’de feci kaza: 1 ölü Motosikletiyle tırla çarpışan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER D-100’de feci kaza: 1 ölü Motosikletiyle tırla ...
Kocaeli Sağlık Müdürü Pehlevan: Önlemleri gevşetirsek başladığımız noktaya döneriz 
YEREL HABERLER Kocaeli Sağlık Müdürü Pehlevan: Önlemleri gevşetirsek ...
Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor maçının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın: "Kocaelispor’u seven başarısını engellemez, arkasında durur"
YEREL HABERLER Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor maçının ...
Suriyeli çocuk, yüzmek için girdiği gölette can verdi Balçığa gömülen çocuğun cansız bedenini dalgıçlar çıkardı Olayı görerek yardıma koşan vatandaş: “Eliyle kenara tutunmaya çalışıyordu. Yetişemedim”
YEREL HABERLER Suriyeli çocuk, yüzmek için girdiği gölette can ...
Sahilde gürültü kavgasında işlenen cinayetin duruşmasında ilginç savunma 31 yaşındaki şahsın bıçaklanarak öldürülmesi davasında yargılanan sanık: "Ben henüz 17 yaşında bir çocuğum, alkollüydüm"
YEREL HABERLER Sahilde gürültü kavgasında işlenen cinayetin ...
İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti Gebzeli işadamı Muzaffer Altıntaş korona virüse yenildi
YEREL HABERLER İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona ...
Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu
YEREL HABERLER Kocaeli'de, gölete giren Hüseyin boğuldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket:72
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 84 ...
Körfez’de kuaförlere hijyen desteği
YEREL HABERLER Körfez’de kuaförlere hijyen desteği
Büyükşehir, İzmit Tavşantepe Cemevi için ihaleye çıktı
YEREL HABERLER Büyükşehir, İzmit Tavşantepe Cemevi için ihaleye ...
Çayırova Belediyesi, 20 ayda 2 bin kişiyi işe yerleştirdi
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi, 20 ayda 2 bin kişiyi işe ...
İzmit Çınar Evler için Belsa yanına irtibat çadırı kuruldu
YEREL HABERLER İzmit Çınar Evler için Belsa yanına irtibat çadırı ...
Cevher Dudayev Parkı ihalesine 5 teklif
YEREL HABERLER Cevher Dudayev Parkı ihalesine 5 teklif
Misli.com 2. Lig: Kocaelispor:3 - Zonguldak Kömürspor:1
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: Kocaelispor:3 - Zonguldak ...
Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Çatalcaspor: 0
YEREL HABERLER Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Çatalcaspor: 0
İtfaiye araçları dar sokaktan geçemedi, ekipler yangını söndürmeye koşarak gitti
YEREL HABERLER İtfaiye araçları dar sokaktan geçemedi, ekipler ...
Alevlerin sardığı evde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye ekibi kurtardı (2)
YEREL HABERLER Alevlerin sardığı evde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye ...
Kocaeli’ye 750 futbol sahası büyüklüğünde Millet Bahçesi
YEREL HABERLER Kocaeli’ye 750 futbol sahası büyüklüğünde Millet ...
Ruanda heyetinden, Başkan Büyükgöz'e ziyaret
YEREL HABERLER Ruanda heyetinden, Başkan Büyükgöz'e ziyaret
Babasının evleneceği kadını, boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Babasının evleneceği kadını, boğazını keserek öldüren ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X