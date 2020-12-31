Başkan Hürriyet, köylerde internete kavuşan çocuklarla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, internet olmaması nedeniyle uzaktan eğitim alamayan çocuklar için İzmit Belediyesi tarafından internet erişimi sağlanan köylerden Mecidiye Mahallesi’nde çocuklarla buluştu.

İzmit’in kırsal bölgelerinde internet olmadığı için uzaktan eğitim alamayan çocuklara internet hizmeti sözü veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, verdiği sözü tutarak 9 köye ücretsiz internet hizmeti götürdü. Hiçbir imkânsızlığın çocukların eğitimine engel olamayacağı bilinciyle hareket ederek köylere ücretsiz internet hizmeti götüren Başkan Hürriyet, Mecidiye Mahallesi’ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, internete kavuşmanın mutluluğunu Hürriyet’e teşekkür ederek paylaştılar. Başkan Hürriyet, “Söz verdiğimiz gibi interneti olmayan köylerde çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları için internet hizmeti götürme noktasında çalışmalarımıza çok kısa süre önce başladık. Bu konuda bize destek veren firmalarımızla ilk etapta 9 köyde çalışmamızı başlattık. Bugün itibariyle internetleri açıldı. Mecidiye Mahallemizde çocuklarımız derslerine girerken internet eksikliği yaşamayacaklar” dedi.

Mecidiye Mahallesi’nde internetin kontrolünü yapan Başkan Hürriyet, “Mahalle Konağı’nın içerisinde tablet, telefon ve bilgisayarlarıyla eğitimlerine devam edebilecekler. Gerektiği durumlarda bilgisayar desteği de vereceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız hiçbir şekilde eğitimden uzak kalsın istemiyoruz. Bugün burada kontrolünü de gerçekleştirmek istedik. İnternetimiz sağlıklı bir şekilde çekiyor. Bütün altyapısı tamamlandı. Çocuklarımıza, köylümüze, kentimize hayırlı uğurlu olsun. Söz verdiğimiz gibi interneti olmayan köylerimize internet götürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan ise, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, ben muhtar olarak seçildiğimden beri internet ile alakalı çok sayıda dilekçe yazdım. Fakat hiçbir çözüm alamadık. En sonunda Fatma Başkanımıza sorunumuzu ilettik. Çocuklarımız kendi cep telefonlarında girmeye çalıştıkları için maddi olarak da zorluk çektiler. Çocuklarımız adına çok mutluyum. İnşallah devamı da gelir. Ben Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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