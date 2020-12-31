UlaşımPark kısıtlama günlerinde de hizmet verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, resmi tatil 1 Ocak ve kısıtlamaların olacağı 23 Ocak günlerinde mağduriyet yaşatmamak için seferlerine devam edecek.

UlaşımPark 12 3 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sokağa çıkma yasağında yasaktan muaf yolculara hizmet sağlayabilmek için otobüs seferlerine 52 hatta devam edecek. Tramvay hattı üzerinde de belirlenen saat aralığında seferlerine göre tramvay yerine UlaşımPark otobüsleriyle hizmet verilecek. Ulaşımpark otobüsleri kısıtlamaların olacağı günlerde sabah saat 07.00 09.00 ile akşam 17.00 19.00 saatleri arasında toplamda 52 hatta hizmet verecek. Bunun yanı sıra mağduriyet yaşanmaması için 19.00 21.00 saatleri arasında 23 hatla hizmet sunulacak.

Tramvay seferleri yapılmayacak. Tramvay seferlerinin yerine tramvay hattı üzerinde otobüslerle seferler gerçekleştirilecek. Deniz Ulaşım ve Özel Halk Otobüsü seferleri de yapılmayacak.

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