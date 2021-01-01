Alkollü yakalanınca, “Babam korona virüsten öldü” dedi Kocaeli’nde kısıtlama denetiminde jandarmayı şaşırtan cevap

Kocaeli’nde jandarma denetimine takılan ve 1.99 promil alkollü olduğu tespit edilen şahıs, babasının korona virüsten hayatını kaybettiğini söyleyerek, kendisini bırakmalarını talep etti. Ehliyetine de el konulan şahsa ceza yazıldı.

İzmit ilçesi D650 karayolu üzerinde, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı. Jandarma köpeği ‘Sıtma’ isimli köpeğinin de yer aldığı denetimde, ekipler durdurdukları araçlarda sürücülerin izin belgelerinin olup, olmadığını sordu. GBT sorgulamasının da yapıldığı denetimde, aynı zamanda alkol kontrolü de yapıldı. Belgesi olanlara geçiş hakkı verilirken, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında ise cezai işlem uygulandı. Diğer yandan jandarma köpeği Sıtma ile de araçlar didik didik arandı.

Kontroller sırasında durdurulan otomobil sürücüsü Emre Ö'ye izin belgesi soruldu. Şahsın davranışlarından şüphelenen ekipler, alkol kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde Emre Ö'nün, 1.99 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerine babasının korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini söyleyen şahıs, kendisini bırakmalarını talep etti. Daha sonra otomobiline binmek isteyen şahıs, jandarma tarafından cezai işlem uygulanmak üzere aracından uzaklaştırıldı.

Ekipler tarafından şahsın yapılan sorgulamasında daha öncede alkollü araç kullandığı belirlendi. Şahsa, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesilirken, aynı zamanda alkollü araç kullanması sebebiyle ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda şahsa, trafik kurallarını ihlalden de cezai işlem uygulandı. Ehliyetine el konulduğunu duyan şahıs, “Ehliyetime el konulduysa arabamı satarım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.