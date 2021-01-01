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Körfez'de sanayi tesislerine yakın riskli alandaki konutlar taşınacak

DHA

Körfez'de sanayi tesislerine yakın riskli alandaki konutlar taşınacak


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde yanan tankerlerin yanında bulunan mahallede yaşayanlar için bin 304 konut yapılacak. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 450 dönüm alan içerisinde yaklaşık 800 konutun bulunduğunu belirterek, projeyle risk altındaki konutların daha güvenli bir bölgeye taşınacağını söyledi.  
Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki 450 dönümlük alan, bölgedeki sanayi tesisleri nedeniyle 15 yıl önce 'Konut dışı kentsel çalışma alanı' ilan edildi. Bölgede daha önce yapılmış olan ruhsatlı konutlar ise zamanla sanayi tesislerinin arasında kaldı. Depolama alanları, TIR park alanları, yanıcı ve patlayıcı olmayan imalat sanayi tesisleri gibi alanların bulunduğu konut dışı kentsel çalışma alanında kalan yaklaşık 800 konutun yerine, Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığında yapılan kentsel dönüşüm projesi ile Körfez ilçesinin kuzeyinde yeni konutlar inşa edilecek. Toplam bin 304 konutun inşa edileceği kentsel dönüşüm projesinin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. 
`KONUTLARIN BU BÖLGEDEN DAHA GÜVENLİ BİR NOKTAYA TAŞIMA İHTİYACI DOĞDU´ 
Bölgenin yaklaşık 15 yıl önce konut dışı kentsel çalışma alanı ilan edildiğini söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez özellikle sanayisi ve limanları yoğun olan bir bölge. Haliyle burada gaz dolum tesislerinin, TÜPRAŞ rafinerisinin olması ister istemez bu bölgede bu sanayiye hizmet edecek bir takım konut dışı kentsel çalışma alanı ihtiyacını da doğurdu. Fakat geçmiş yıllarda, sanayiye çok yakın olan bu bölgede vatandaşlar da ruhsatlı konutlarını yapmıştı. Özellikle 1999 depreminde buradaki vatandaşlarımız çok büyük bir risk altındaydı. Çünkü TÜPRAŞ´ta çıkan yangın ve akabinde buradaki başka bir gaz dolum tesisindeki patlamadan dolayı buradaki vatandaşlarımız çok daha riskli duruma gelmişti. İster istemez bir tedirginlik yaşıyorlardı." dedi. 
450 dönüm alan içerisindeki konutların daha güvenli bir bölgeye taşınacağını ifade eden Söğüt, "Geçmiş dönemlerde Güney Mahallesi ve Barbaros Mahallesi´nde bulunan alan konut dışı kentsel çalışma alanı ilan edilmişti. Bundan aşağı yukarı 15 yıl önce bu çalışma yapılmıştı. Aynı şekilde Barbaros Mahallesi´nin Samsun Mahallesi olarak adlandırılan kısmında da, takriben 45 dönümlük bir alan, Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi. Haliyle Samsun Mahallesi dediğimiz ve Güney Mahallesi Kabakoz bölgesi ile Barbaros Mahallesi´ndeki bölge olmak üzere toplamda 450 dönüm alan içerisinde ve bu alanlardaki takribi 750-800 civarındaki konutların bu bölgeden daha güvenli bir noktaya, daha yaşanılabilir, sosyal donatı alanlarının daha güçlü olduğu bir bölgeye taşıma ihtiyacı doğdu" diye konuştu. 
KONUTLAR 2023 YILINDA TAMAMLANACAK 
Kentsel dönüşüm çalışmasının planlama aşamasının tamamlandığını belirten Söğüt, şöyle konuştu: 
"Şu an rezerv alan dediğimiz bölgenin planlama, yani bu alanda nerenin konut, nerenin sosyal donatı, nerenin spor alanı olacağını belirleyen plan şu anda tamamlandı ve onaylandı. İkinci aşama, inşaatların proje ve ruhsat aşaması. Bu da TOKİ´nin bünyesinde şu anda devam ediyor. Bakanımızın açıklamasına göre, 2021 yılının ortalarında bu kentsel dönüşüm kapsamına giren inşaatların ihalesi yapılacak. İhale büyük bir ihtimalle 2 yıllık bir süreyi kapsayacaktır. Çünkü ciddi bir sayıdan, bin 304 konuttan bahsediyoruz. Yani 2023 yılının sonuna doğru bu konutlar tamamlanmış olacak. Biz bu süre içerisinde vatandaşlarımızla bunun uygulama esaslarını görüşmüş, anlaşmaları yapmış olacağız. Yani 2023 yılının sonunda vatandaşlarımızı bu bölgeden, kentsel dönüşümü yaptığımız bölgeye taşımış olacağız."  
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-01-01 09:26:14

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