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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seka Tünel üstünde çalışma

İHA

Seka Tünel üstünde çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Seka Tünel üzerindeki yeşil alanda bakım ve onarım çalışması yapıyor.
Yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına tüm hızı ile devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol kenarlarındaki yeşil alanların da bakım ve onarımını yapıyor. Bu doğrultuda İzmit Seka Tüneli üzerinde bulunan yeşil alanda, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında kentsel donatıların zımpara temizliğini ve ahşap kısımların vernik işlerini yapıyor. Beton kısımların da boyamaları yapılırken güneş kesen pergolelerin ahşapları değiştiriliyor. Bakım çalışmalarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tünel üzerindeki havalandırma bacalarının üzerinde bulunan granit ve mermerlerin de onarımını yapıyor. Çalışmalar kapsamında kırılan ve zarar gören kısımlar onarılıyor.

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