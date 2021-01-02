4 katlı bina alev alev yandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katı alevlere teslim oldu. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Papatya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında Tahir D.’nin yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan vatandaşlar dışarı çıkarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.