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Vücudu yanan Yusuf Taha´nın iyileşmesi için 7 bin lira gerekli 

DHA

Vücudu yanan Yusuf Taha´nın iyileşmesi için 7 bin lira gerekli 


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCUMesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, üzerine kaynar su dolu çaydanlığın devrilmesi sonucu vücudu tamamen yanan 10 aylık Yusuf Taha 4 ameliyat olurken, iyileşmesi için bası giysisi gerekiyor. Baba Hüseyin Meral, 10 bin TL maliyeti olan bası giysisinin 3 bin TL'sinin SGK tarafından karşılandığını belirterek, geri kalan miktar için yardım istedi.
Gebze Ulus Mahallesi'nde yaşayan Yıldız ve Hüseyin Meral çiftinin 10 aylık oğulları Yusuf Taha'nın üzerine geçen 1 Kasım'da içi kaynar su dolu çaydanlık devrildi. Vücudunun neredeyse tamamı yanan bebek, önce Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yanık ünitesine sevk edilen Yusuf Taha, burada 23 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındı. Geçen 16 Aralık'ta taburcu edilen Yusuf Taha, kasım ayından bu yana 4 ameliyat geçirdi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Hüseyin Meral'e, oğlunun vücudundaki yanık bölgelerin iyileşebilmesi için yanık bası giysisi alması gerektiği söylendi. Yaklaşık 10 bin TL maliyeti olan bası giysisinin 3 bin TL'sinin SGK tarafından karşılandığını söyleyen Hüseyin Meral, oğluna 6 ayda bir almak zorunda olduğu bası giysisi için yardım bekliyor.
MASANIN ÜZERİNDEKİ DEMLİK DEVRİLDİ 
Kahvaltı yaptıkları sırada oğlunun üzerine çaydanlığın devrildiğini anlatan Hüseyin Meral, "Pazar günü kahvaltı yapacaktık. Çocuk televizyon ünitesinin yanındaydı. Oradan yürüteciyle bize doğru geldi. Bu tarafta da yeğenimiz vardı. Büyük ihtimalle o sofraya çarptı. O anda masanın üstündeki çaydanlık çocuğumun üstüne devrildi. Benim arkam dönüktü o sırada. Hemen komşumuzun arabasıyla Darıca Farabi Hastanesi'ne götürdük. 3-4 saat orada kaldıktan sonra bizi Kartal'a sevk ettiler. Oradaki yanık ünitesine gittik. Aşağı yukarı 20-23 gün orada kaldı çocuğum. Yoğun bakımda yattı. Ondan sonra servise alındı. 16 Aralık'ta taburcu edildi" dedi.
'İLK BAŞTA 7 BİN TL'YE İHTİYACIMIZ VAR'
Bası giysisinin 10 bin TL olduğunu belirten Hüseyin Meral, "Bası giysisi neredeyse 10 bin TL tutuyor. Bir giysi 6 ay giyilebiliyor. Bunun 3 bin TL'sini SGK karşılıyor. Geriye kalan parayı, yani 7 bin TL'yi biz cebimizden ödeyeceğiz. İlk giysiyi aldıktan sonra 6 ay içerisinde fiyatın değişip, değişmeyeceğini bilmiyoruz. Bu giysi olmazsa derisinin tekrar soyulma riski var. Doktor, sıkıntı olacağını söyledi. Doktor bize, 'Deri dökülebilir, tutmayabilir. Çocuğa ilerde büyük sıkıntı olur' dedi. Bizim ilk başta net olarak 7 bin TL'ye ihtiyacımız var. Çocuğum için bası giysisi almamız lazım. Yoksa vücudunda ömür boyu iz kalacak. Şu anda bir kolunu tam kaldıramıyor. Ayağı da aynı şekilde sıkıntılı. Sıkıntımız çok büyük" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU-Mesut IŞIK
2021-01-02 09:47:26

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