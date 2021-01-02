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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın

İHA

200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi üzerinde Tanju Orhan’a ait, içerisinde yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın yer aldığı üretim ve besi çiftliğinin içinde bulunan bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Evin yandığını fark eden Orhan, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, büyüyüp hayvanların bulunduğu alana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından, hiç kimsenin ve hiçbir hayvanın etkilenmemesi rahat bir nefes aldırırken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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