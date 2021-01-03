Kocaeli'de filyasyon ekipleri koronavirüs savaşını ara vermeden sürdürüyor



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´de koronavirüs salgınıyla mücadelenin ön cephelerinde savaşan filyasyon ekipleri, kısıtlama ve tatil günlerinde de aralıksız çalışıyor. Sahada 200 ekiple filyasyon çalışması yapıldığını söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, gerektiğinde bu sayıyı 400´e çıkarabildiklerini belirtti.

Koronavirüs salgını ile mücadelenin en önemli halkalarından biri olan filyasyon ekipleri, 7 gün 24 saat çalışıyor. Kocaeli´de, kısıtlama günleri ve resmi tatillerde de ara vermeyen ekipler, kapı kapı dolaşarak test sonucu pozitif çıkan kişilerin tedavisine başlıyor ve temaslı kişilerden numune alıyor. Kocaeli´de 600 kişiden oluşan 200 ekip ile yapılan filyasyon çalışması, gerekli görülmesi halinde 400'e kadar yükseltilebiliyor. Filyasyon ekiplerinin sahada aldığı numuneler, günlük 20 bin test kapasitesine sahip PCR laboratuvarlarında sonuçlandırılarak vatandaşlara test sonuçları aynı gün içerisinde bildiriliyor.

`MASKELER BİZİ OKSİJENSİZ BIRAKABİLİYOR´

Filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı Ezgi Demir, "Öncelikle filyasyondaki amacımız pozitif vakalarımıza en hızlı şekilde ulaşmak, onları izole etmek ve temaslıları tespit edip onları da izole etmek. Eğer bu temaslılardan semptomları olan varsa onlarından numune almak. Bunun dışındaki hastalarımız tedavisi başlanmamışsa tedavilerine başlamak. Karşılaştığımız sorunlar var. Özellikle kıyafet ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bu gördüğünüz maskeler bizi oksijensiz bırakabiliyorlar. Katları çıkarken nefes nefese kaldığımız oluyor. Bazen vatandaşlarımızdan bazı olumsuz dönüşler olabiliyor. Bunları da doğru diyalog ile çözmeye çalışıyoruz. Çok güzel tepkilerle de karşılaşıyoruz. Çok dua alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyorlar. Çay kahve içmeye yemek yemeye çağıran oluyor" dedi.

`EKİP SAYISINI GEREKTİĞİNDE 400 OLACAK ŞEKİLDE ORGANİZE ETTİK´

Kentteki filyasyon ekipleriyle ilgili bilgi veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Pandemi ile tüm dünya ve Türkiye´de olduğu gibi Kocaeli´de de amansız bir mücadele içindeyiz. Bütün kurumlar, vatandaşlarımızın desteği ve sağlık çalışanlarının olağanüstü çalışması ile bu sorunun üstesinden gelmeye başladık. Özellikle sonbaharın gelmesi ile Ekim ve Kasım´dan sonra Kocaeli de dahil olmak üzere genel vakalarda bir artış söz konusu oldu. Alınan önlemler ve sağlık ekiplerimizin olağanüstü çalışması neticesinde şu an vakalar azalmış durumda. Mücadelenin en önemli faktörlerinden biri filyasyon ekipleri. Ekiplerimizin kullandığı araç sayısını 80´lerden 200´lere kadar çıkardık. Filyasyon ekip sayısını da gerektiğinde 400 olacak şekilde organize ettik. Bu arkadaşlarımız Halk Sağlığı Yönetim Sistemine düşen bütün pozitif ve temaslı vakaları tek tek arayarak evlerinde ziyaret ediyor" diye konuştu.

`GÜNLÜK 20 BİN TEST YAPABİLECEK KAPASİTEYE ERİŞTİK´

Ekiplerin yaptığı çalışmaları da anlatan Pehlevan, "Hastaların genel durumları kontrol ediliyor, ilaçları veriliyor. Hangi durumlarda hastaneye başvuracakları, hangi durumlarda 112´yi arayacakları konusunda bilgilendiriliyor. Hastalık süresi ile ilgili bilgi veriliyor. Diğer yandan ilaçları temin ediliyor. Bir diğer yandan da şikayeti olan hastaların bizzat evine gidilerek numune alınıyor. Bu kişilerden alınan numuneler gün içinde sonuçlandırılıyor. PCR tahlil kapasitemizi 4 katına çıktı. Günlük 20 bin test yapabilecek kapasiteye erişmiş durumdayız. Testlerimizi şu anda 3 tane hastaneye paylaştırdık. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Halk Sağlığı Laboratuvarı. Testlerde herhangi bir gecikme söz konusu olmayacak şekilde bunları yapıyoruz" dedi.

`VAKA SAYISINDA CİDDİ ORANDA DÜŞME GÖZLEMLEDİK´

Filyasyon ekipleri ve hastanelerin koronavirüse karşı güçlerini artırdıklarını söyleyen Pehlevan, şöyle konuştu: "Bu süreç içerisinde özellikle filyasyon ekiplerinin hızlı çalışması, çok hızlı bir şekilde hastalarımızı kontrol etmeleri ve tabii ki tedbirlerin neticesinde vaka sayısında ciddi oranda düşme gözlemledik. Bunlar sahadaki çalışmalar, bir yandan da hastanelerde ve yoğun bakım servislerinde yatak kapasitesini ciddi şekilde arttırdık. Solunum cihazı kapasitesi son 2 ayda, 200´ün üzerinde arttı. Dolayısıyla en yoğun olduğu dönemde bile hastalarımızın yoğun bakım sorunu olmadı. Bütün hastaneler acil vakalara bakarken, diğer yandan da Covid hastalarını tedavi etme sürecine girdiler. Şu anda da yoğun bakım yoğunluğunda da ciddi oranda düşmeler söz konusu. Asla rehavete kapılmamamız lazım. Son hasta taburcu olana kadar, son hasta ülkemizden gidene kadar kesinlikle maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor."

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-01-03 14:41:58



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