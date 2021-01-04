Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar Veterinerleri uyutma teklifi yaptığı kediyi yaşatmak için mücadele ediyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar Veterinerleri uyutma teklifi yaptığı kediyi yaşatmak için mücadele ediyorlar

İHA

Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyorlar Veterinerleri uyutma teklifi yaptığı kediyi yaşatmak için mücadele ediyorlar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan bir aile, 4 ay önce altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye çocukları gibi bakıyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi’nde yaşayan Hatılcık ailesi 2 buçuk yıl önce 6 aylık bir kedi sahiplendi. Hayvansever aile evde balık ve muhabbet kuşu beslerken aynı zamanda sahiplendikleri kedinin de bakımını özenle yapmaya başladı. Anne Nejla Hatılcık ve baba Hüseyin Hatılcık, Berkay, Eray ve Eylül Ecrin Ece isimli çocukları ile birlikte sahiplendikleri kedilerine de çocukları gibi bakmaya başladı. Yaklaşık 2 yıl boyunca beraber vakit geçirdikleri kedi, 4 ay önce gece açık bir pencereden dışarıya çıkınca altıncı kattan aşağıya düşerek yaralandı.

Pencereden düşünce felç kaldı
Kediyi yaşadıkları binanın bahçesinde bir ağaç dibinde bulan aile, hızla veteriner kliniğine gitti. Burada yapılan ilk müdahalede kedinin iç kanama geçirdiği anlaşıldı. Serum ve ilaç tedavileriyle kurtulan kedi, bel ve bacaklarındaki sinir kayıpları nedeniyle yürüyemez hale geldi. Veteriner hekimleri aileye, kediyi ötenazi yaparak uyutmayı teklif etti. Anne Nejla Hatılcık ise kedisinden ayrılamayacağını söyleyerek ötenaziye izin vermedi. Aile, tedavi olmasına rağmen engelli olarak kalan kediye, bu haliyle bakmaya karar verdi.

İğneler yapıldı, kas gevşetici, ağrı kesici uygulandı
Felç geçiren kediye çocukları gibi baktıklarını söyleyen Nejla Hatılcık, "Salonun kapısı açık kalmış, o gün de hava biraz rüzgarlıydı. Bu camın dışına çıkmış. Herhalde sabaha karşıydı tahminimce. Bu ayıcığa tutunmaya çalışmış ayıcık ayağının altından kaymış. Sonra ayıcık camda kalmış kedi aşağıya düşmüş. Sabah saat 06.30’du ben her sabah kalktığımda miyavlayarak yanıma gelirdi. Bakındık balkonda değil, evin içerisinde değil. Daha sonra ben eşimi kaldırdım aşağılara bakındık ama orada da bulamadık. Camdan düşünce ağacın altına saklanıyor. Ağzı, burnu kandı. Sonra eşim tekrar indi kediyi ağacın altında buldu. Biz kediyi bulduğumuzda saat 07.00 idi. Saat 08.30’da da veterinere gittik. Çok kötü bir durumdaydı. Kırığı ve çıkığı olmadığını söylemişlerdi bize. Tabi iğneler yapıldı, kas gevşetici, ağrı kesici uygulandı" dedi.

Tedavi için yardım bekliyorlar
Anne Nejla Hatılcık, ihtiyaçlarını gideremeyen kedinin altını bebek beziyle bağlarken, yemek ihtiyaçlarına da yardımcı oluyor. Hatılcık, İstanbul’daki kliniklerde tedavi ve muayene edebileceklerini ancak maddi imkansızlık nedeniyle götüremediklerini söyledi. Pandemi nedeniyle yaşanan sorunların yanı sıra, maddi imkansızlıklar nedeniyle de kedinin tedavisini tamamlayamadıklarını ifade eden Hatılcık, yerel yönetimlerden ve hayvanseverlerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bin 400 yıllık tarih turizme açılmaya hazırlanıyor İzmit Körfezi manzaralı tarihi kale yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak
YEREL HABERLER Bin 400 yıllık tarih turizme açılmaya ...
Büyükşehirin hasta refakatçi eğitiminden 436 kişi yararlandı
YEREL HABERLER Büyükşehirin hasta refakatçi eğitiminden 436 kişi ...
Evinden çok mezarlığa gidiyor 30 yıldır her gün mezarlığa geliyor, hiç para istemeden temizlik ve bakım yapıyor
YEREL HABERLER Evinden çok mezarlığa gidiyor 30 yıldır her gün ...
Aracına yakıt almak isterken 2 metre yükseklikten düşüp, yaralandı
YEREL HABERLER Aracına yakıt almak isterken 2 metre yükseklikten ...
TEM’de aracına yakıt almak isterken istinat duvarından düştü
YEREL HABERLER TEM’de aracına yakıt almak isterken istinat ...
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti 
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak ...
Hürriyet’ten, 1991-1992 şampiyonlarına anlamlı hediye
YEREL HABERLER Hürriyet’ten, 1991-1992 şampiyonlarına anlamlı hediye
Kocaeli'de filyasyon ekipleri koronavirüs savaşını ara vermeden sürdürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de filyasyon ekipleri koronavirüs savaşını ...
Kocaeli’de 2021’in ilk 2 gününde yüzlerce kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 2021’in ilk 2 gününde yüzlerce kişiye ceza ...
Kocaeli'de toplanan yardımlar savaşın çocuklarına tebessüm oldu
YEREL HABERLER Kocaeli'de toplanan yardımlar savaşın çocuklarına ...
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez'e 6864 konut
YEREL HABERLER Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez'e 6864 ...
Kocaeli İtfaiyesi’ne dev kompleks yapılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli İtfaiyesi’ne dev kompleks yapılıyor
İzmit Belediyesi ile 'baba buluşmaları' başladı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi ile 'baba buluşmaları' başladı
Büyükakın’dan yılın ilk gününde yoğun mesai
YEREL HABERLER Büyükakın’dan yılın ilk gününde yoğun mesai
İlimtepe yolunun 1. etap çalışmaları başladı
YEREL HABERLER İlimtepe yolunun 1. etap çalışmaları başladı
İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar İtfaiye ekibinin film sahnelerini aratmayan müdahaleleri, aksiyon kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi Alevlerin üzerine koşarak gidenler, dumanların arasına gözünü kırpmadan dalan ekiplerin gerçek olaylara müdahale anları nefes kesiyor
YEREL HABERLER İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar İtfaiye ...
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor
YEREL HABERLER Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber ...
200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın
YEREL HABERLER 200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın
Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
YEREL HABERLER Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
Kocaeli Bilim Merkezi’nden çevrimiçi deneyler
YEREL HABERLER Kocaeli Bilim Merkezi’nden çevrimiçi deneyler
İzmit Çarşıbaşı Caddesi’nde çalışmalar
YEREL HABERLER İzmit Çarşıbaşı Caddesi’nde çalışmalar
İzmit Belediyesi büyük projenin ilk adımını yılın ilk gününde attı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi büyük projenin ilk adımını yılın ilk ...
Darıca sahil otoparkında sona gelindi
YEREL HABERLER Darıca sahil otoparkında sona gelindi
178 yıllık Osmanlı yadigarı fabrikada, Topkapı Sarayı’nın has oda halısı dokunuyor 79 metrekarelik halıya 20 milyon ilmek atılacak Milli Sarayların halıları, Osmanlı emaneti fabrikanın asırlık tezgahlarında ilmek ilmek dokunuyor
YEREL HABERLER 178 yıllık Osmanlı yadigarı fabrikada, Topkapı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X