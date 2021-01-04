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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orhaniye-Kozluca yolu asfaltlandı

İHA

Orhaniye-Kozluca yolu asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 650 metre uzunluğundaki OrhaniyeKozluca yolunda asfalt serimi yapıldı.
İzmit ilçesinde üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köy yollarını konforlu ve güvenli hale getiriyor. İzmit’te beş köyü birbirine bağlayan, araç trafiğinin oldukça fazla olduğu 2 bin 650 metre uzunluğundaki Orhaniye Kozluca yoluna asfalt serimi yapıldı. Durhasan, Kozluca, Balören, Dağköy, Sultaniye köylerini birbirine bağlayan yolda asfaltlama öncesi yolda iyileştirme ve terasman çalışması yapan ekipler, yolu trafik taşıma yüküne uygun hale getirmek için 5 bin 500 ton pilant mix temel serimi yaptı. Pmt serilmesinin ardından 2 bin 650 metre uzunluğundaki OrhaniyeKozluca yoluna 3 bin 750 ton asfalt serimi yapıldı.

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