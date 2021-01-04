Fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı yandı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesindeki 5 tonluk mazot tankı alev aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi´nde çelik yapı üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde bulunak mazot tankı, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. 5 tonluk mazot tankı alev alev yanarken, ilk olarak fabrika çalışanları müdahalede bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-01-04 12:30:07
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