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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze Belediyesi ekipleri 2021’e hızlı başladı

İHA

Gebze Belediyesi ekipleri 2021’e hızlı başladı

Gebze Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi’nde geniş kapsamlı sıcak asfalt serim çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.
Gebze Belediyesi ekipleri yeni yıla hızlı başladı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tüm mahallelerde bakım, onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi’nde hummalı bir sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sedat Kıldacı, “Mahallemizin üst yapı donatılarını anlamında her türlü eksiğinin tamamlanması için hummalı bir çalışma başlatan belediye ekiplerimize ve Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz’e mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun” dedi.

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