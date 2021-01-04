Bataklıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

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KARTEPE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde bataklık alanda çıkan sazlık yangını yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Saat 18.00 sıralarında Kartepe Acısu Mahallesi´nde bulunan bataklık alanda bulunan sazlıkların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2021-01-04 21:14:45



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