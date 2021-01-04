Kocaeli’de askeri arazi yakınındaki sazlık alan alev alev yandı

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde askeri depolar yakınındaki sazlık alev alev yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi mevkiinde bulunan sazlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri depolara yakın mesafede bulunan bataklık ve sazlık alan kimliği belirsiz kişilerin tutuşturması sonucu yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Olay yerine gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, itfaiye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında geniş alandaki sazlık tamamen yanarken, olay hakkında inceleme başlatıldı.

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