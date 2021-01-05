Gebze'de Covid-19 denetimleri sürüyor

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Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde korona virüs denetimlerine devam ediyor.

İlçede faaliyetlerine devam eden esnafı belirli periyotlarla ziyaret eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, hijyen, maske ve temizlik konularındaki denetim ve uyarılarını da sürdürüyor. Aynı zamanda ekipler, ilçede faaliyetlerine devam eden ve il umumi hıfzıssıhha kararına istinaden saat 20.00’de sona erdirmeleri gereken esnafı da denetliyor.

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