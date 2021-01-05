Kocaeli’de 1 yılda 895 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 2020 yılında 895 kilo 567 gram eroin, 681 kilo 630 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 2020 yılı içerisinde yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde toplam 681 kilo 630 gram esrar, 895 kilo 567 gram eroin, 136 gram kokain, 17 kilo 942 gram sentetik kannabinoid, 6 kilo 744 gram metamfetamin, 24 bin 37 gram captagon, 132 bin 20 adet ectasy, 4 bin 700 adet sentetik ecza, 198 kök haşhaş, 149 kök skunk bitkisi, 2 kilo 623 gram skunk, 13 bin 502 kök kenevir ele gerildi.



719 kişi tutuklandı

2020 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan 2 bin 470 adet operasyonda, 4 bin 93 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 701’i tutuklanırken, 170 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ise 170 olayda gözaltına alınan 235 şahıstan 18’i tutuklandı, 66’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan uyuşturucu operasyonlarından 11 adet tüfek, 78 adet tabanca, bin 395 adet fişek, 94 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 323 bin 179 TL, 21 bin 50 euro, 700 dolar para ele geçirildi.

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