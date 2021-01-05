Boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 1 ay önce boşandığı eşi Sevda Özdemir´i 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-01-05 17:37:34
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