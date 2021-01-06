Zeytinoğlu: Avrupa´nın ihraç ettiğimiz ürünlere talebinin olması çok güzel



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa´nın taleplerinin arttığını belirterek, "Bence kapanmaların çok ciddi etkisi oldu. Avrupa´daki talebin de bizim ihraç ettiğimiz ürünlere bir talebinin olması çok güzel. Sanayi olarak aşı öncesi bu kadar başarıyı da birçok ülke gösteremedi. Biz bunu gösterdik" dedi.

Sanayinin kalbi Kocaeli'nde pandemi sürecinde de çarklar durmadı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ihracatta rekor kırdıklarını belirterek, "Ekim ayında bir ihracat rekoru kırmıştık. 17.3 milyarlık bir ihracat yapmıştık. Kasım ve aralık aylarında da rekor kırabileceğine değinmiştim ama maalesef kasım ayında o rekoru kıramadık pandeminin etkisiyle. Açıklanan son ihracat rakamlarında da 17.8 milyarlık bir ihracat var. Tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

'AVRUPA'NIN ÜRÜNLERİMİZE TALEBİ OLMASI ÇOK GÜZEL'

Sanayi sektörünün aşı öncesinde Avrupa ülkelerine başarılı bir şekilde ihracat yaptığını söyleyen Zeytinoğlu, "Bence kapanmaların çok ciddi etkisi oldu. Avrupa´daki talebin de bizim ihraç ettiğimiz ürünlere bir talebinin olması çok güzel. Dolayısıyla sanayi olarak baktığımız zaman aşı öncesi bu kadar başarıyı da birçok ülke gösteremedi. Biz bunu gösterdik" dedi.

'AŞI OCAKTA UYGULANMASAYA BAŞLANIRSA TÜRKİYE ÖNCÜ OLABİLİR'

Aşının önemine değinen Zeytinoğlu, şöyle konuştu:

"Biz aşı olabilirsek tabii Sağlık Bakanlığı temsilcilerine işçilerin çok kritik bir görev yaptığını ve aşılanma konusunda ön almamız gerektiğini izah ettik. Hatta biz işverenler olarak ücretlerini dahi ödemek istiyoruz dedik. Ancak orada şöyle bir sorunla karşılaştık. Siyasi olarak baktığınız zamanda da `Parayı verdiler erkenden aşı oldular´ durumuna da düşmek istemeyiz. Bakanlık temsilcileri de böyle bir durum yaratılmasını istemiyor. Öğrendiğimiz kadarıyla Türkiye´de 6 milyon civarında 65 yaş ve üzerinde insanımız var onun dışında da 16 milyon kişide de kronik hastalık var. Öncelikle aşı olacak kişiler bunlar, artı olarak sağlık çalışanları ve güvenlik mensuplarını saydığımız zaman bize bir 50 milyon doz aşı gerekiyor ilk etapta. Henüz 3 milyon geldi ama muhtemelen diğer kısım da gelecektir. Bir an önce ocak ayı içerisinde vurulmaya başlanırsa Türkiye uygulamada öncü olabilir diye düşünüyorum."

'AVRUPA´DAN GELEN TALEBİ KARŞILADIK'

Aşının olmasıyla bulaş seviyesinin de düşeceğine inandığını ifade eden Zeytinoğlu, "Biz bugüne kadar yapılan uygulamalarda hem şirket yönetimleri hem Sağlık Bakanlığı´nın temsilcileri hem vilayetler, belediyeler olarak çok başarılı olduğumuza inanıyorum. Çalışan arkadaşlarımız ortak servis kullanıyor, ortak yemekhane ve ortak giyim kabinlerini kullanıyorlar ona rağmen bulaş sayısı firmalarımızın hatlarının durmasına kadar gitmedi. Dolayısıyla Avrupa´dan gelen talebi de karşılamış olduk. Bizim temennimiz bir an önce çalışanlarımızın ve ailelerinin aşılanması noktasında bir sonuca varmamız. Tabii ki öncelikli kitlenin aşılanmasının ardından bunu istiyoruz" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZAlişan KOYUNCU

2021-01-06 08:16:26



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