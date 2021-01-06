Darıca Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

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Darıca Belediyesi, vatandaşları arayıp “yetim çocukları giydirmek için destek istiyoruz” diyerek para toplayan şebekeye karşı vatandaşları uyardı.

Darıca Belediyesi, son günlerde kendilerini belediyede çalışıyoruz diye tanıtan ve “Yetim çocukları giydiriyoruz. Belediye Başkanımızın selamı var desteklerinizi bekliyoruz” diyerek para isteyenlere karşı vatandaşları uyararak dikkatli olmaya davet etti. Belediyenin sosyal yardımları kendi bünyesinde yaptığının hatırlatıldığı açıklamada son günlerde şikayetlerin arttığı ifade edilerek, “Darıca Belediyesi olarak vatandaşlardan hiçbir şekilde para talebinde bulunmamaktayız. Belediyeden aradığını iddia ederek para talep eden kişilere itibar edilmemesini ve bu tür kişileri hemen güvenlik güçlerine bildirmenizi önemle rica ederiz. Bu tür ve benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederiz” denildi.

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