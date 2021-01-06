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2020 yılında Darıca'da bin 256 çift evlendi

İHA

2020 yılında Darıca'da bin 256 çift evlendi

Darıca’da 2020 yılında 132’si yabancı evlilik olmak üzere toplamda bin 256 çift dünya evine girdi.
Darıca Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2020 yılında evlilik işlemleri için 132’si yabancı evlilik olmak üzere başvuran toplam bin 256 çiftin resmi nikahını kıydı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan nikah salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da yer alıyor. Evlenmek için Darıca Belediyesi’ne başvuran çiftleri Başkan Muzaffer Bıyık da zaman zaman yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Başkan Bıyık, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek en mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oldu.

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