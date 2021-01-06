Cinayet zanlısından öldürdüğü iş adamı hakkında ilginç iddia: "Türkiye’deki en büyük uyuşturucu kaçakçılığının başıydı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayet zanlısından öldürdüğü iş adamı hakkında ilginç iddia: "Türkiye’deki en büyük uyuşturucu kaçakçılığının başıydı”

İHA

Cinayet zanlısından öldürdüğü iş adamı hakkında ilginç iddia: "Türkiye’deki en büyük uyuşturucu kaçakçılığının başıydı”

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde lüks villada birlikte alkol aldığı iş adamını oğluyla yatağında yatarken silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı yargılandığı davadaki savunmasında, “Maktul, Türkiye’deki en büyük uyuşturucu kaçakçılığının başıydı” dedi.
Olay, 16 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işi ile uğraşan Çelebi Aydaş (47), sokak üzerinde bulunan lüks villasında cezaevinden firar ederek kendisiyle kalan F.O. (39) isimli arkadaşı ile akşam saatlerinde alkol almaya başladı. Fatih O., alkol aldıkları sırada tartıştığı Aydaş'ı daha sonra küçük oğlu B.A. ile uyuduğu sırada sırtından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Fatih O., çalıntı araçla Çanakkale Lapseki’de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde olay gecesini anlatan Fatih O.’nun olay gecesi Aydaş ile birlikte alkol alırken, siyasi sebeple tartışmaya başladığını ve Aydaş’ı terör örgütü propagandası yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

“Türkiye’deki en büyük uyuşturucu kaçakçılığının başıydı”
Kasten öldürme suçundan yargılanan Fatih O. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam edildi. Sanık ve avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşma sanık Fatih O. ‘nun savunması ile başladı. Ailesinin can güvenliği yüzünden daha önce sorulara cevap veremediğini iddia eden Fatih O., “Elazığ’dan Kocaeli’ne naklimi istiyorum. Ben bazı şeylere burada açıklık getirmek istiyorum. Daha önce bana sorduğunuz sorulara ailemin can güvenliği nedeniyle cevap veremedim. Bu yüzden de ailemin adresini değiştirmesini bekledim. Maktul Çelebi Aktaş Türkiye’deki en büyük uyuşturucu kaçakçılığının başıydı. Maktulun ailesi PKK ile iş birliği içerisindedir. Hatta maktulün kardeşi PKK’dan hüküm giymiştir. Bizim maktulle tartışmalarımız siyasi nedenlerden oldu. Asla planlı bir cinayet değildir. Böyle bir söylemi kabul etmiyorum” dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi
Mahkeme heyeti kasten öldürme suçundan yargılanan Fatih O.’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, cinayet zanlısının cezai ehliyetinin tespitinin yapılmasını talep etti. Heyet, sanığın bizzat duruşmaya katılmasının sağlanması için Kocaeli’ne naklini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2020'de hem vektör, hem de salgınla mücadele edildi
YEREL HABERLER 2020'de hem vektör, hem de salgınla mücadele edildi
Yabancı yatırımcı gayrimenkule büyük yatırım yapıyor GİSP Başkanı Hakan Gümüş: “Yabancı yatırımcı gayrimenkul sektörüne güven duymaya başladı ve büyük meblağlı yatırımlar başladı” “Sektör birkaç akıllı dokunuş ile ivme kazanacak” “Gayrimenkul sektörü daha rasyonel ve şeffaf yönetilmeye başlandı”
YEREL HABERLER Yabancı yatırımcı gayrimenkule büyük yatırım ...
Başiskele’de hizmet filosu yenileniyor
YEREL HABERLER Başiskele’de hizmet filosu yenileniyor
2020 yılında Darıca'da bin 256 çift evlendi
YEREL HABERLER 2020 yılında Darıca'da bin 256 çift evlendi
Darıca Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
Körfez’de iki proje için Başkan Söğüt’e yetki
YEREL HABERLER Körfez’de iki proje için Başkan Söğüt’e yetki
Koronavirüsten hayatını kaybeden başhekim için online mevlit okundu
YEREL HABERLER Koronavirüsten hayatını kaybeden başhekim için online ...
Kocaeli’de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile ...
Çayırova Belediyesinde yılın ilk meclisi yapıldı
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesinde yılın ilk meclisi yapıldı
Fabrikanın 2 milyon 40 bin TL’si ile alem yapan muhasebeci tutuklandı
YEREL HABERLER Fabrikanın 2 milyon 40 bin TL’si ile alem yapan ...
Körfez’de geçici güzergah uygulaması
YEREL HABERLER Körfez’de geçici güzergah uygulaması
Kocaeli’de binlerce kaçak ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de binlerce kaçak ürün ele geçirildi
Zeytinoğlu: Avrupa´nın ihraç ettiğimiz ürünlere talebinin olması çok güzel
YEREL HABERLER Zeytinoğlu: Avrupa´nın ihraç ettiğimiz ürünlere ...
Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldüren şahıs ...
Tırı sollamak isterken yayanın ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl hapis
YEREL HABERLER Tırı sollamak isterken yayanın ölümüne neden olan ...
Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldüren zanlı ...
Boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (3)
YEREL HABERLER Boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (3)
Kocaeli’de 1 yılda 895 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 1 yılda 895 kilogram eroin ele geçirildi
Karamürsel Köprülü Kavşağında tünel kazısına başlandı
YEREL HABERLER Karamürsel Köprülü Kavşağında tünel kazısına başlandı
Sendikal hakları engelleyen genel müdüre 6 ay hapis
YEREL HABERLER Sendikal hakları engelleyen genel müdüre 6 ay hapis
Çocukları önünde eşini öldüren şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Çocukları önünde eşini öldüren şahıs yakalandı
Kocaeli balı, yeni pazarlarda tanıtılacak
YEREL HABERLER Kocaeli balı, yeni pazarlarda tanıtılacak
Boşanma aşamasındaki eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü (2)
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini, çocuklarının gözü önünde ...
Kartepe Bayraktar Yolu Sokak asfaltlandı
YEREL HABERLER Kartepe Bayraktar Yolu Sokak asfaltlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X